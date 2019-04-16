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2019-04-16
Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО)
"Милан" переиграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:0.
Единственный гол встречи забил Франк Кессье.
Франк Кессье. Фото: gazzetta.it
"Милан" набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке
Чемпионат Италии
Серия А
32-й тур
"Милан" - "Лацио" - 1:0 (0:0)
Гол: Кессье, 79 - с пенальти.
"Милан": Рейна, Музаккьо, Родригес, Романьоли (Сапата, 68), Калабрия (Лаксальт, 67), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84).
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 74), Луис Альберто, Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 48).
Предупреждения: Ромулу, 9. Луис Альберто, 85. Сапата, 90+2.
Судья: Рокки (Италия).
13 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
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