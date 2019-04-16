Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО)  

"Милан" переиграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:0.
 
Единственный гол встречи забил Франк Кессье.
 
Фото Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО)
Франк Кессье. Фото: gazzetta.it
"Милан" набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
32-й тур
 
"Милан" - "Лацио" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Кессье, 79 - с пенальти.
 
"Милан": Рейна, Музаккьо, Родригес, Романьоли (Сапата, 68), Калабрия (Лаксальт, 67), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84).
 
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 74), Луис Альберто, Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 48).
 
Предупреждения: Ромулу, 9. Луис Альберто, 85. Сапата, 90+2.
 
Судья: Рокки (Италия).
 
13 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 


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