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Серия А: "Милан" дома обыграл "Лацио" (ВИДЕО) "Милан" переиграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол встречи забил Франк Кессье. Франк Кессье. Фото: gazzetta.it "Милан" набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке Чемпионат Италии Серия А 32-й тур "Милан" - "Лацио" - 1:0 (0:0) Гол: Кессье, 79 - с пенальти. "Милан": Рейна, Музаккьо, Родригес, Романьоли (Сапата, 68), Калабрия (Лаксальт, 67), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84). "Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 74), Луис Альберто, Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 48). Предупреждения: Ромулу, 9. Луис Альберто, 85. Сапата, 90+2. Судья: Рокки (Италия). 13 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Спорт-Экспресс

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