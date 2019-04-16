Новостей.COM ⇒
2019-04-16
Примера: "Атлетико" дома обыграл "Сельту"
"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 2:0.
Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Фото: atleticodemadrid.com
Столичный клуб сократил отставание от лидера таблицы "Барселоны" до 9 очков.
Каталонцы сегодня не смогли обыграть занимающую последнее место "Уэску".
Чемпионат Испании
Ла лига
32-й тур
"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 42 (1:0). Мората, 74 (2:0).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62).
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес.
Предупреждения: Будебуз, 37. Хуанфран, 56. Гризманн, 68. Оласа, 87.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
13 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Майнц"
16.04.2019 03:32
16.04.2019 03:32
Лига 1: "Монако" и "Реймс" сыграли вничью »»
16.04.2019 03:32
16.04.2019 03:32
←+Ctrl+→