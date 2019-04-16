Примера: "Атлетико" дома обыграл "Сельту"

"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 2:0.
 
Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Фото Примера: "Атлетико" дома обыграл "Сельту"
Фото: atleticodemadrid.com
 
Столичный клуб сократил отставание от лидера таблицы "Барселоны" до 9 очков.
 
Каталонцы сегодня не смогли обыграть занимающую последнее место "Уэску".
 
Чемпионат Испании 
 
Ла лига
 
32-й тур 
 
"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Гризманн, 42 (1:0). Мората, 74 (2:0). 
 
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62).
 
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес.
 
Предупреждения: Будебуз, 37. Хуанфран, 56. Гризманн, 68. Оласа, 87. 
 
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
 
13 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".


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