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Примера: "Атлетико" дома обыграл "Сельту" "Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 2:0. Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората. Фото: atleticodemadrid.com Столичный клуб сократил отставание от лидера таблицы "Барселоны" до 9 очков. Каталонцы сегодня не смогли обыграть занимающую последнее место "Уэску". Чемпионат Испании Ла лига 32-й тур "Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0) Голы: Гризманн, 42 (1:0). Мората, 74 (2:0). "Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62). "Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес. Предупреждения: Будебуз, 37. Хуанфран, 56. Гризманн, 68. Оласа, 87. Судья: Де Бургос Бенгоэчеа. 13 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Спорт-Экспресс

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