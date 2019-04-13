"Донбасс" стал семикратным чемпионом Украины по хоккею
Донецкий клуб обыграл херсонский "Днепр".
Хоккейный клуб "Донбасс" в пятом матче финальной серии Украинской хоккейной лиги обыграл херсонский "Днепр" 4:1.
"Таким образом, финальная серия чемпионата УХЛ-Пари-Матч закончилась со счетом 4:1, что позволило команде Сергея Витера в четвертый раз подряд выиграть золотые медали национального чемпионата", - сообщается на официальном сайте Украинской хоккейной лиги.
Поскольку регулярный чемпионат "Донбасс" завершил на первой строчке, набрав 98 очков в 40 поединках, клуб начал выступления в плей-офф сразу с розыгрыша полуфинальных серий. В 1/2 финала дончане встретились с "Белым Барсом", и, уверенно обыграв белоцерковцев со счетом 4:1 в серии, прошли в финал.
В финальной серии донецкая команда потерпела всего одно поражение от команды из Херсона со счетом 1:2, все остальные поединки закончились победами "красно-черных".
До этого дончане завоевывали золотые медали в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/2017 и 17/18 годов. Интересно, что "Донбасс" выиграл все финальные серии, в которых участвовал.
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