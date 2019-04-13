Лига Европы: "Валенсия" разобралась с "Вильярреалом"

"Вильярреалу" и "Валенсии" выпал самый удачный четвертьфинальный жребий - как минимум, с точки зрения логистики. Между городами 65 километров, меньше часа езды - красота. Путевку в полуфинал Лиги Европы предстояло разыграть по-соседски.
15 лет назад что-то подобное с ними уже происходило - весной 2004 года "подводники" и "летучие мыши" встретились друг с другом в полуфинале Кубка УЕФА: в Вильярреале сыграли нулевую ничью, а на "Месталье" хозяева одержали минимальную победу (1:0) и отправились за победой в турнире и самым знаковым для них еврокубковым трофеем.
Гол Гедеша
В стартовом составе "Валенсии" в четверг вечером не нашлось места Черышеву - на левом краю полузащиты вновь вышел Гонсалу Гедеш, который в самом дебюте игры организовал голевую атаку: уже на пятой минуте Касерес зацепил португальца в штрафной и судья указал на "точку".
К мячу подошел Парехо, не реализовавший пенальти на выходных в ворота "Райо Вальекано" (0:2), и через мгновение болельщики гостей схватились за голову – их капитан вновь не смог переиграть вратаря. Впрочем, сам пострадавший Гедеш, опередив защитников хозяев, тут же добил мяч в сетку – и валенсийцы повели в счете.
Ответ Касорлы
Следом едва не забил второй мяч гостей Гамейро, но в целом "Вильярреал" вскоре смог отодвинуть игру от своих ворот. Несколько хороших хозяйских атак завели стадион, который громко взревел на 36-й минуте - это Иборра упал в штрафной "Валенсии" после борьбы с Гараем, и мяч на "точку" поставил Касорла.
Тот самый, который несколько дней назад не забил 11-метровый на последней минуте встречи с "Бетисом" и плакал после, потому что "подводники", проиграв севильцам (1:2), опустились в зону вылета. На этот раз Санти не сплоховал – на табло добавилась вторая единица.
Выход Черышева
После перерыва "Вильярреал" увеличил давление на штрафную гостей - Нету пришлось совершить несколько классных сэйвов после ударов Чуквуэзе. "Валенсия", в свою очередь, принялась делать замены, чтобы добавить в игру свежести. За 20 минут до финального свистка на поле появился и Черышев, заменивший, на удивление, не Гедеша, а Гамейро.
Арендованный "Валенсией" роSSийский полузащитник, права на которого принадлежат как раз "Вильярреалу", услышал в свой адрес свист с трибун. Добавило ли это ему мотивации, неизвестно, однако Денис был активен, заработал несколько угловых, бил по воротам и принял участие во второй голевой атаке своей команды, даже не коснувшись мяча - он ловко увернулся от него, обманув защитника, передача дошла до Гайя, тот отдал на Васса, и датчанин забил победный гол валенсийцев.
А еще через несколько мгновений Черышев отправил Гедеша оформлять дубль - и билет для "Валенсии" в полуфинал. "Вильярреал" хорош, но три мяча на "Месталье" в этом сезоне не забивал еще никто.?
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