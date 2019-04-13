Лига Европы: "Валенсия" разобралась с "Вильярреалом"

"Летучие мыши" одержали уверенную гостевую победу в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Лига Европы

Фото: valenciacf.com

1/4 финала

Первый матч

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания) - 1:3 (1:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 6 (0:1). Касорла, 36 - с пенальти (1:1). Васс, 90+1 (1:2). Гонсалу Гедеш, 90+3 (1:3).

Нереализованный пенальти: Парехо, 6 (вратарь).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар (Педраса, 80), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Бакка, 67), Пабло Форнальс, Касерес (Морланес, 72), Чиквуэзе, Морено.

"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья (Пиччини, 58), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Гамейро (Черышев, 69), Родриго, Гонсалу Гедеш, Торрес (Коклен, 61).

Предупреждения: Касорла, 28. Хосе Гайя, 40. Альваро Гонсалес, 63. Кинтилья, 84.

Судья: Оливер (Англия).

11 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Ответный матч - 18 апреля.

Удобная логистика

"Вильярреалу" и "Валенсии" выпал самый удачный четвертьфинальный жребий - как минимум, с точки зрения логистики. Между городами 65 километров, меньше часа езды - красота. Путевку в полуфинал Лиги Европы предстояло разыграть по-соседски.

15 лет назад что-то подобное с ними уже происходило - весной 2004 года "подводники" и "летучие мыши" встретились друг с другом в полуфинале Кубка УЕФА : в Вильярреале сыграли нулевую ничью, а на "Месталье" хозяева одержали минимальную победу (1:0) и отправились за победой в турнире и самым знаковым для них еврокубковым трофеем.

Гол Гедеша

В стартовом составе "Валенсии" в четверг вечером не нашлось места Черышеву - на левом краю полузащиты вновь вышел Гонсалу Гедеш, который в самом дебюте игры организовал голевую атаку: уже на пятой минуте Касерес зацепил португальца в штрафной и судья указал на "точку".