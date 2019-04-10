В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта

Фото: eredivisie.nl

Крупнейший представитель "золотого" века голландской живописи Рембрандт Харменс ван Рейн будет увековечен голландской Эредивизи. В следующем сезоне в чемпионате Голландии будут играть мячом под названием Rembrandtball.

Он выполнен в белом цвете, на который нанесены 7 сюжетов из офортов великого мастера светотени, сообщает официальный сайт Eredivisie.

De nieuwe Derbystar Eredivisie voetbal is gepresenteerd! Een ode aan Rembrandt van Rijn vanwege ‘Het Jaar van Rembrandt’. https://t.co/j5BXFHLETX pic.twitter.com/zbean5k2HU — EM Sporting (@EMSporting) 8 апреля 2019 г.

Презентация мяча к следующему сезону состоялась в амстердамском государственном художественном музее Рейксмюзеум, в котором собрана одна из самых значительных коллекций работ Рембрандта.

Выбор Рембрандта в качестве дизайна мяча является хорошим дополнением к мероприятиям в рамках "Года Рембрандта" - в этом году отмечается 350-летие со дня смерти (4 октября) великого художника.