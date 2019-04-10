В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта
На мяче расположили 7 офортов великого художника.
Фото: eredivisie.nl
Крупнейший представитель "золотого" века голландской живописи Рембрандт Харменс ван Рейн будет увековечен голландской Эредивизи. В следующем сезоне в чемпионате Голландии будут играть мячом под названием Rembrandtball.
Он выполнен в белом цвете, на который нанесены 7 сюжетов из офортов великого мастера светотени, сообщает официальный сайт Eredivisie.
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