Украинец Лэнь установил личный рекорд результативности за игру в матче НБА

Алексей набрал 33 очка.

Украинец Лэнь установил личный рекорд результативности за игру в матче НБА
Алексей Лэнь
Фото: Arizona Sports Hub

Украинский легионер "Атланты Хокс" Алексей Лэнь провел результативную игру в матче регулярного чемпионата НБА против лидера Восточного дивизиона "Милуоки Бакс" 107:115 (21:28, 24:26, 27:31, 35:30)

Украинец провел на паркете 34 минуты, набрал 33 очка, побив личный рекорд результативности за игру.

Также на свой счет Алексей записал 4 передачи, 1 перехват и 8 подборов.

Предыдущим наилучшим показателем по очкам украинца в течение одной игры была встреча "Хокс" против "Буллз". Тогда украинец заработал 28 очков.


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