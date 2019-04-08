Новостей.COM ⇒ Спорт

Украинец Лэнь установил личный рекорд результативности за игру в матче НБА Алексей набрал 33 очка. Алексей Лэнь Фото: Arizona Sports Hub Украинский легионер "Атланты Хокс" Алексей Лэнь провел результативную игру в матче регулярного чемпионата НБА против лидера Восточного дивизиона "Милуоки Бакс" 107:115 (21:28, 24:26, 27:31, 35:30) Украинец провел на паркете 34 минуты, набрал 33 очка, побив личный рекорд результативности за игру. Также на свой счет Алексей записал 4 передачи, 1 перехват и 8 подборов. Предыдущим наилучшим показателем по очкам украинца в течение одной игры была встреча "Хокс" против "Буллз". Тогда украинец заработал 28 очков.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.