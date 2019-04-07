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2019-04-07
Серия А: "Кальяри" и "Удинезе" побеждают дома (ВИДЕО)
"Кальяри" обыграл СПАЛ в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил нападающий Леонардо Паволетти.
Леонардо Паволетти. Фото: gazzetta.it
"Кальяри" набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 32 баллами располагается на 16-й строчке.
В другом матче "Удинезе" победил "Эмполи". Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Родриго де Пауль.
"Удинезе" набрал 32 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице.
"Эмполи" с 28 баллами располагается на 17-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
31-й тур
"Кальяри" - СПАЛ - 2:1 (1:1)
Голы: Фараго, 3 (1:0). Антенуччи, 18 - с пенальти (1:1). Паволетти, 60 (2:1).
"Кальяри": Краньо, Каччаторе, Романья, Чеппителли, Фараго, Пеллегрини, Чигарини (Брадарич, 74), Ионицэ (Падоин, 87), Жоау Педру (Бирса, 78), Барелла, Паволетти.
СПАЛ: Вивиано, Фелипе, Викари, Бонифаци, Дикманн (Петанья, 71), Куртич (Коста, 63), Миссироли, Скьяттарелла (Валоти, 83), Фарес, Антенуччи, Палоски.
Предупреждения: Чеппителли, 18. Дикманн, 25. Чигарини, 30. Фелипе, 56. Фарес, 59. Паволетти, 68. Каччаторе, 90+1.
Судья: Банти.
7 апреля. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
"Удинезе" - "Эмполи" - 3:2 (3:2)
Голы: Капуто, 11 (0:1). де Пауль, 14 (1:1). Крунич, 24 (1:2). де Пауль, 41 - с пенальти (2:2). Мандрагора, 45 (3:2).
"Удинезе": Муссо, Зегелар, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Мандрагора, Фофана (Сандру, 90), Окака Чука (Де Майо, 66), де Пауль, Лазанья (Пуссетто, 82).
"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 46), Майетта (Мчедлидзе, 72), Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Салих Учан, 81), Фариас, Капуто.
Предупреждения: Самир, 10. Паяч, 18. Майетта, 39. Сильвестре, 44. Зегелар, 58. Мандрагора, 87. Капуто, 90+1.
Удаление: Зегелар, 63.
Судья: Орсато.
7 апреля. Удине. Стадион "Dacia Arena".
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