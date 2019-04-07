Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии

17 летняя киевлянка выиграла свой третий профессиональный титул в карьере.

Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
Дарья Снигур
Фото: btu.org.ua

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Касива (Япония) с призовым фондом $25 тысяч.

Киевлянка провела на корте чуть более часа и обыграла представительницу Канады Ребекку Марино: 6:4, 6:2, сообщает БТУ.

Снигур выиграла свой третий профессиональный титул в карьере.

17-летняя украинка впервые выступала на 25-тысячнике. Ранее она выиграла два турнира с призовым фондом $15 тысяч: в прошлом году в Анталье (Турция), а в марте этого сезона - в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Также в 2018 году Дарья дошла до финала в Анталье, но он был отменен из-за дождя.

Благодаря победе в Касиве Снигур заработала 50 очков и в понедельник, 15 апреля, вернется в рейтинг WTA.


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