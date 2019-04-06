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Лига 1: "Бордо" дома обыграл "Марсель" "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0. Голы забили Франсуа Камано (с пенальти) и Николя де Превиль. Фото: girondins.com "Марсель" занимает пятое место в турнирной таблице. "Бордо" - на 11-м месте. Чемпионат Франции Лига 1 31-й тур "Бордо" - "Марсель" - 2:0 (1:0) Голы: Камано, 27 - с пенальти (1:0). Де Превиль, 71 (2:0). "Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу (Юссуф, 77), Башич, Бриан, Де Превиль (Плашил, 90+3), Камано (Лоттен, 85). "Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман, Товен, Лопес (Нжи, 85), Камара, Пайет (Балотелли, 69), Жермен (Сансон, 77), Радоньич. Предупреждения: Пайет, 45+2. Камара, 62. Кунде, 68. Паблу, 81. Балотелли, 84. Удаление: Паблу, 82. Судья: Бен Эль-Хадж (Франция). 5 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Спорт-Экспресс

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