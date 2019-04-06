Лига 1: "Бордо" дома обыграл "Марсель"

"Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0.
 
Голы забили Франсуа Камано (с пенальти) и Николя де Превиль.
Фото Лига 1: "Бордо" дома обыграл "Марсель"
Фото: girondins.com
 
"Марсель" занимает пятое место в турнирной таблице. "Бордо" - на 11-м месте.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
31-й тур
 
"Бордо" - "Марсель" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Камано, 27 - с пенальти (1:0). Де Превиль, 71 (2:0).
 
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу (Юссуф, 77), Башич, Бриан, Де Превиль (Плашил, 90+3), Камано (Лоттен, 85).
 
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман, Товен, Лопес (Нжи, 85), Камара, Пайет (Балотелли, 69), Жермен (Сансон, 77), Радоньич.
 
Предупреждения: Пайет, 45+2. Камара, 62. Кунде, 68. Паблу, 81. Балотелли, 84.
 
Удаление: Паблу, 82.
 
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
 
5 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".


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