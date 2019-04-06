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2019-04-06
Лига 1: "Бордо" дома обыграл "Марсель"
"Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции победил "Марсель" со счетом 2:0.
Голы забили Франсуа Камано (с пенальти) и Николя де Превиль.
Фото: girondins.com
"Марсель" занимает пятое место в турнирной таблице. "Бордо" - на 11-м месте.
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Бордо" - "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Камано, 27 - с пенальти (1:0). Де Превиль, 71 (2:0).
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Йованович, Паблу, Кунде, Отавиу (Юссуф, 77), Башич, Бриан, Де Превиль (Плашил, 90+3), Камано (Лоттен, 85).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман, Товен, Лопес (Нжи, 85), Камара, Пайет (Балотелли, 69), Жермен (Сансон, 77), Радоньич.
Предупреждения: Пайет, 45+2. Камара, 62. Кунде, 68. Паблу, 81. Балотелли, 84.
Удаление: Паблу, 82.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
5 апреля. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".
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