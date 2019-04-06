Бундеслига: "Майнц" на своем поле растерзал "Фрайбург"

"Майнц" с разгромным счетом победил "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии.
 
Хет-триком отметился форвард Жан-Филипп Матета.
Фото Бундеслига: "Майнц" на своем поле растерзал "Фрайбург"
Фото: bild.de
 
"Майнц" набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.
 
"Фрайбург" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
28-й тур 
 
"Майнц" - "Фрайбург" - 5:0 (3:0)
 
Голы: Боэтиус, 20 (1:0). Матета, 25 (2:0). Матета, 33 (3:0). Онисиво, 73 (4:0). Матета, 77 (5:0). 
 
"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Хак, 69), Донати, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 79), Гбамен, Кунде (Онисиво, 55), Боэтиус, Матета.
 
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Франц (Вальдшмидт, 46), Хефлер, Абраши, Грифо, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 46).
 
Предупреждения: Кунде, 41. Хефлер, 45+1. Латца, 57. Максим, 64. 
 
Судья: Яблонски.
 
5 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Серия А: "Наполи" в гостях разгромил "Рому" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" в гостях разгромил "Рому" (ВИДЕО)  
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэЖенская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Айнтрахт" вышел на четвертое местоБундеслига: "Айнтрахт" вышел на четвертое место
Бундеслига: "Шальке" побеждает в гостяхБундеслига: "Шальке" побеждает в гостях
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Бундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионовБундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионов
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"
Бундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое местоБундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое место
Бундеслига: Сенсационное поражение лидераБундеслига: Сенсационное поражение лидера
На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"
Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперниковБундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников
Последние новости
Подгружаем последние новости