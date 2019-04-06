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2019-04-06
Бундеслига: "Майнц" на своем поле растерзал "Фрайбург"
"Майнц" с разгромным счетом победил "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии.
Хет-триком отметился форвард Жан-Филипп Матета.
Фото: bild.de
"Майнц" набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице.
"Фрайбург" с 32 баллами располагается на 13-й строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
28-й тур
"Майнц" - "Фрайбург" - 5:0 (3:0)
Голы: Боэтиус, 20 (1:0). Матета, 25 (2:0). Матета, 33 (3:0). Онисиво, 73 (4:0). Матета, 77 (5:0).
"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Хак, 69), Донати, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 79), Гбамен, Кунде (Онисиво, 55), Боэтиус, Матета.
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Франц (Вальдшмидт, 46), Хефлер, Абраши, Грифо, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 46).
Предупреждения: Кунде, 41. Хефлер, 45+1. Латца, 57. Максим, 64.
Судья: Яблонски.
5 апреля. Майнц. Стадион "Opel Arena".
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