Примера: "Валенсия" дома обыграла "Реал"

"Валенсия" выиграла у "Реала" в матче 30-го тура чемпионата Испании.
 
Португалец Гонсалу Гедеш в конце первого тайма открыл счет.
Фото Примера: "Валенсия" дома обыграла "Реал"
Фото: valenciacf.com
 
В концовке встречи защитник Эсекиэль Гарай после подачи с углового головой отправил мяч в сетку.
 
Мадридская команда отыграла один мяч на 4-й добавленной минуте - голом отметился Карим Бензема.
 
Чемпионат Испании
 
30-й тур
 
"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (1:0)
 
Голы: Гонсалу Гедеш, 35 (1:0). Гарай, 83 (2:0). Бензема, 90+3 (2:1).
 
"Валенсия": Нету, Васс, Гарай, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 80), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш (Черышев, 73), Родриго, Гамейро (Мина, 85).
 
"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Иско, 64), Васкес (Диас, 78), Бензема, Асенсио (Бэйл, 64).
 
Предупреждения: Васс, 5. Одриосола, 64. Парехо, 65. Марселу, 76.
 
Судья: Хайме Латре.
 
3 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".


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