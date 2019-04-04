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2019-04-04
Примера: "Валенсия" дома обыграла "Реал"
"Валенсия" выиграла у "Реала" в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Португалец Гонсалу Гедеш в конце первого тайма открыл счет.
Фото: valenciacf.com
В концовке встречи защитник Эсекиэль Гарай после подачи с углового головой отправил мяч в сетку.
Мадридская команда отыграла один мяч на 4-й добавленной минуте - голом отметился Карим Бензема.
Чемпионат Испании
30-й тур
"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалу Гедеш, 35 (1:0). Гарай, 83 (2:0). Бензема, 90+3 (2:1).
"Валенсия": Нету, Васс, Гарай, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 80), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш (Черышев, 73), Родриго, Гамейро (Мина, 85).
"Реал": Навас, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Иско, 64), Васкес (Диас, 78), Бензема, Асенсио (Бэйл, 64).
Предупреждения: Васс, 5. Одриосола, 64. Парехо, 65. Марселу, 76.
Судья: Хайме Латре.
3 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".
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