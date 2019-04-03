19-летний украинец стал чемпионом мира по сноубордингу

19-летний украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую награду юниорского чемпионата мира, который проходит в Словении. Спортсмен стал чемпионом в дисциплине параллельный слалом, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Фото: facebook.com/olympicua

В НОК напомнили, что в феврале украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала серебро в параллельном слаломе на чемпионате мира в США . Это была первая медаль на чемпионатах мира по сноубордингу в истории Украины.

19-летний Харук занял первое место с результатом в 360 баллов. "Серебро" выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. "Бронзу" получил также канадец - Дженни Беган с 216 очками.

Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2017 году в дисциплине слалом Михаил финишировал 11, а в 2018 году - 8.