19-летний украинец стал чемпионом мира по сноубордингу
Михаил Харук стал победителем в дисциплине параллельный слалом
19-летний украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую награду юниорского чемпионата мира, который проходит в Словении. Спортсмен стал чемпионом в дисциплине параллельный слалом, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В НОК напомнили, что в феврале украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала серебро в параллельном слаломе на чемпионате мира в США. Это была первая медаль на чемпионатах мира по сноубордингу в истории Украины.
19-летний Харук занял первое место с результатом в 360 баллов. "Серебро" выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. "Бронзу" получил также канадец - Дженни Беган с 216 очками.
Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2017 году в дисциплине слалом Михаил финишировал 11, а в 2018 году - 8.
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Спорт
03.04.2019 22:32