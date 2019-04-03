France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мира

Самая высокооплачиваемая футболистка мира зарабатывает в 325 раз меньше Месси.

France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболисток мира
Ада Хегерберг
Фото: francefootball.fr

Французский еженедельник France Football, вслед за рейтингом самых высокооплачиваемых футболистов мира, опубликовал аналогичный рейтинг среди футболисток.

По данным издания, возглавила список форвард "Лиона" и национальной команды Норвегии Ада Хегерберг.

Годовой доход первой обладательницы "Золотого мяча" среди женщин составляет 400 тыс. евро (до вычета налогов), что в 325 раз меньше, чем зарабатывает коллега Ады по амплуа и аналогичному мужскому списку – Лионель Месси.

Напомним, что самый высокооплачиваемый футболист мира в год получает 130 млн евро.

Второе и третье места в рейтинге самых высокооплачиваемых футболисток мира заняли также игроки "Лиона" Амандин Анри (360 тыс.) и Венди Ренар (348 тыс.).

Добавим, что в 2018 году Хегерберг вместе с французским клубом стала победительницей женской Лиги Чемпионов, а также выиграла чемпионат Франции.


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