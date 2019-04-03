Бразильский боец ММА скончался после нокаута

Возможной причиной смерти назвали употребление наркотиков.

Бразильский боец ММА скончался после нокаута
Матеус Фернандес
Фото: Facebook Mateus Fernandes

22-летний бразильский боец смешанного стиля Матеус Фернандес, выступавший в легчайшем весе, скончался после поединка против Обеда Перейры на официальном мероприятии Спортивной комиссии штата Амазонас в городе Манаус, сообщает MMA Fighting.

Фернандес пропустил серию ударов и упал на канвас, арбитр остановил бой, отдав победу нокаутом Перейре.

Матеуса доставили в больницу, где он перенес несколько сердечных приступов и скончался.

Фернандес тренировался в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым через боевые искусства.

Как сообщила координатор проекта со ссылкой на заключение коронера, смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ, отмечает издание.

Кроме того, появилась информация, что бойца видели с наркотиками накануне поединка.


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