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2019-04-01
Серия А: "Интер" дома уступил "Лацио" (ВИДЕО)
"Лацио" с минимальным счетом обыграл "Интер" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич.
Фото: gazzetta.it
"Лацио" набрал 48 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
"Интер" с 53 баллами располагается на третьей строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
"Интер" - "Лацио" - 0:1 (0:1)
Гол: Милинкович-Савич, 12.
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио (Кандрева, 79), Шкриньяр, Валеро (Наингголан, 74), Брозович, Весино, Перишич, Бальде (Жоау Мариу, 84), Политано.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 87), Луис Альберто (Пароло, 67), Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 27).
Судья: Маццолени.
31 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
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