Серия А: "Интер" дома уступил "Лацио" (ВИДЕО)  

"Лацио" с минимальным счетом обыграл "Интер" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный гол забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич. 
Фото Серия А: "Интер" дома уступил "Лацио" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Лацио" набрал 48 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
 
"Интер" с 53 баллами располагается на третьей строчке. 
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
29-й тур 
 
"Интер" - "Лацио" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Милинкович-Савич, 12. 
 
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио (Кандрева, 79), Шкриньяр, Валеро (Наингголан, 74), Брозович, Весино, Перишич, Бальде (Жоау Мариу, 84), Политано.
 
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 87), Луис Альберто (Пароло, 67), Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 27).
 
Судья: Маццолени.
 
31 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 


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