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Серия А: "Интер" дома уступил "Лацио" (ВИДЕО) "Лацио" с минимальным счетом обыграл "Интер" в матче 29-го тура чемпионата Италии. Единственный гол забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Фото: gazzetta.it "Лацио" набрал 48 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Интер" с 53 баллами располагается на третьей строчке. Чемпионат Италии Серия А 29-й тур "Интер" - "Лацио" - 0:1 (0:1) Гол: Милинкович-Савич, 12. "Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио (Кандрева, 79), Шкриньяр, Валеро (Наингголан, 74), Брозович, Весино, Перишич, Бальде (Жоау Мариу, 84), Политано. "Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 87), Луис Альберто (Пароло, 67), Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 27). Судья: Маццолени. 31 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Спорт-Экспресс

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