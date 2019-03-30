Перед защитой титула Гвоздик провел с соперником дуэль взглядов

Украинский боксер встретится с Дуду Нгумбу.

Сегодня ночью на 2300 Arena в Филадельфии украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13KOs) проведет свою первую защиту титула в бою против 37-летнего боксера из Франции Дуду Нгумбу (38-8, 14KO).

По традиции накануне состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов.

В итоге, украинец оказался тяжелее своего оппонента на 100 грамм - 79,24 кг против 79,06 у соперника.


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