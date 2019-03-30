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2019-03-30
Перед защитой титула Гвоздик провел с соперником дуэль взглядов
Украинский боксер встретится с Дуду Нгумбу.
По традиции накануне состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов.
В итоге, украинец оказался тяжелее своего оппонента на 100 грамм - 79,24 кг против 79,06 у соперника.
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