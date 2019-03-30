Новостей.COM ⇒ Спорт

Перед защитой титула Гвоздик провел с соперником дуэль взглядов Украинский боксер встретится с Дуду Нгумбу. Сегодня ночью на 2300 Arena в Филадельфии украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13KOs) проведет свою первую защиту титула в бою против 37-летнего боксера из Франции Дуду Нгумбу (38-8, 14KO). По традиции накануне состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов. В итоге, украинец оказался тяжелее своего оппонента на 100 грамм - 79,24 кг против 79,06 у соперника.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.