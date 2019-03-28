"Реал" саккумулировал 500 млн евро на летние трансферы, - СМИ

"Реал" подготовил 500 млн евро для укрепления состава в предстоящее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

При этом приоритетом для наставника "бланкос" Зинедина Зидана на рынке следующего лета являются Килиан Мбаппе, Поль Погба и Эден Азар, уточняет издание.

Фото: lequipe.fr

При этом L'Equipe отмечает, что ранее эти игроки высказывали свою заинтересованность в совместной работе с Зизу

Однако их переход на "Сантьяго Бернабеу" не кажется таким уж легким, даже при наличии солидной суммы отступных.

Например, Мбаппе является краеугольным камнем спортивного и финансового проекта Пари Сен-Жермен.

Напомним, накануне мюнхенская Бавария подписала игрока Атлетико Люка Эрнандеса, выложив за 23-летнего французского защитника 80 млн евро.