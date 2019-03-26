Конор МакГрегор заявил о завершении спортивной карьеры

"Передайте мне Пина Коладу!"

Конор МакГрегор заявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец Конор МакГрегор объявил о завершении спортивной карьеры в смешанных боевых искусствах (ММА). Об этом он написал в своем твиттере.

"Привет, ребята. Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, находящимся на пенсии. Передайте мне Пина коладу, ребята!", — написал спортсмен.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 березня 2019 р.

Напомним, ранее в марте МакГрегора арестовали за нападение и ограбление в Майами.

Макгрегор - бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он провел 25 поединков в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландский боец завоевал в 2015 году. В октябре 2018 году он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона в легком весе.


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