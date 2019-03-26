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Отбор Euro-2020: Люксембург - Украина - 1:2 Сборная Украины обыграла Люксембург в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:1. Счет в этой встреч открыл нападающий Давид Тюрпель на 34-й минуте. Фото: ffu.ua Ответный мяч забил полузащитник Виктор Цыганков с передачи Александра Зинченко на 40-й минуте. Победный мяч украинцев на счету защитника Люксембурга Жерсона Родригеса. Другой матч группы В между Португалией и Сербией завершился со счетом 1:1. На гол с пенальти Душана Тадича ответил португалец Данилу Перрейра. Травму в этой игре получил нападающий Криштиану Роналду Лидером после двух туров группы В стала Украина , которая набрала 4 очка. Следом идут Люксембург (3 очка), Португалия (2), Сербия (1) и Латвия (0). Чемпионат Европы-2020 Отборочный турнир Группа B Люксембург - Украина - 1:2 (1:1) Голы: Тюрпель, 34 (1:0). Цыганков, 40 (1:1). Родригеш, 90+3 - в свои ворота (1:2). Люксембург: Мори, Малгет, Шано, Карлсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль (Бенси, 74), О.Тилль (Мутш, 90+1), Баррейро, Тюрпель, Родригеш. Украина: Пятов, Бутко (Караваев, 79. Буяльский, 87), Бурда, Матвиенко, Миколенко, Коноплянка, Безус (Яремчук, 64), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Мораэс. Предупреждения: Баррейро, 45. Бурда, 48. Шано, 51. Малгет, 62. Бутко, 64. Карлсон, 90+3. Судья: Гестраниус (Финляндия). 25 марта. Люксембург. Стадион "Josy Barthel". Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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