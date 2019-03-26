Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Максим Коваль отстоял юбилейный 10-й "сухой" матч.
Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль, который выступает на правах аренды за саудовский клуб "Аль-Фатех", установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает ua-football.com.
Последний матч команда украинца сыграла вничью с клубом "Охуд" 0:0.
Для Максима это стал уже десятый "сухой" матч в этом сезоне. Ни один вратарь-иностранец в чемпионате Саудовской Аравии не достигал такой отметки, отмечает издание.
Всего же в сезоне Максим провел за "Аль-Фатех" 23 матча.
Добавим, арендное соглашение с аравийским клубом действует до лета 2019, после чего он вернется в расположение киевское "Динамо".
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