Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии

Максим Коваль отстоял юбилейный 10-й "сухой" матч.

Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Максим Коваль
Фото: ua-football.com

Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль, который выступает на правах аренды за саудовский клуб "Аль-Фатех", установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает ua-football.com.

Последний матч команда украинца сыграла вничью с клубом "Охуд" 0:0.

Для Максима это стал уже десятый "сухой" матч в этом сезоне. Ни один вратарь-иностранец в чемпионате Саудовской Аравии не достигал такой отметки, отмечает издание.

Всего же в сезоне Максим провел за "Аль-Фатех" 23 матча.

Добавим, арендное соглашение с аравийским клубом действует до лета 2019, после чего он вернется в расположение киевское "Динамо".


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