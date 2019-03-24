Призовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИ

В турнире примут участие 24 участника.

Призовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИ
Фото: ФИФА

По всей видимости, президенту ФИФА Джанни Инфантино удастся осуществить самую большую реконструкцию футбольных клубных турниров в этом веке.

Несмотря на сопротивление УЕФА, направленное на срыв любого соревнования, которое бросает вызов превосходству Лиги Чемпионов, Инфантино сумел-таки договориться с японским банком SoftBank, который возглавляет группу инвесторов, готовых вложить в турниры ФИФА 20,3 млрд евро в течение следующих 10 лет, сообщает AS.

Первым из таких турниров является Клубный чемпионат мира, который будет проводиться по новому формату.

Новый турнир ФИФА должен пройти уже через 2 года - с 17 июня по 4 июля 2021 года.

В качестве призовых на Клубном суперчемпионате мира в Токио будет разыграно 1 млрд евро, уточняет издание.

Турнир призван заменить Кубок конфедераций.

Европа будет представлена на турнире 8 командами – по 4 победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы последних лет. Еще 6 клубов делегирует Южная Америка, а Африка, Азия и КОНКАКАФ отправят на турнир по 3 команды. 24-м участником будет клуб из Океании.


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