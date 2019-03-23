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2019-03-23
"Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан"
Ветераны "Ливерпуля" победили "Милан" в товарищеском матче со счетом 3:2.
В составе "красных" голами отметились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, за итальянский клуб отличились Андреа Пирло и Джузеппе Панкаро.
Фото: twitter.com/LFC
Игра продолжалась 80 минут, Джеррард забил гол на последней минуте встречи.
Товарищеский матч
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0)
Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2).
"Ливерпуль", стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
"Милан", стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
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