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"Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан" Ветераны "Ливерпуля" победили "Милан" в товарищеском матче со счетом 3:2. В составе "красных" голами отметились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, за итальянский клуб отличились Андреа Пирло и Джузеппе Панкаро. Фото: twitter.com/LFC Игра продолжалась 80 минут, Джеррард забил гол на последней минуте встречи. Товарищеский матч Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0) Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2). "Ливерпуль", стартовый состав : Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер. На замену выходили : Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн. "Милан", стартовый состав : Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги. На замену выходили : Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.

Спорт-Экспресс

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