"Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан"

Ветераны "Ливерпуля" победили "Милан" в товарищеском матче со счетом 3:2.
 
В составе "красных" голами отметились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, за итальянский клуб отличились Андреа Пирло и Джузеппе Панкаро.
Фото "Ливерпуль" в матче легенд обыграл "Милан"
Фото: twitter.com/LFC
 
Игра продолжалась 80 минут, Джеррард забил гол на последней минуте встречи.
 
Товарищеский матч
 
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0)
 
Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2).
 
"Ливерпуль", стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.
 
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
 
"Милан", стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
 
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Федерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборнойФедерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборной
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в БразилииУкраинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии
В организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратурыВ организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратуры
Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. ФутболГолкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
На футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалетыНа футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты
В матче НБА игрок забросил мяч в корзину с 19-ти метров, что является рекордом сезона
Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"
Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"
Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
Штормовой ветер стал ассистентом гола в матче одной из футбольных лиг АнглииШтормовой ветер стал ассистентом гола в матче одной из футбольных лиг Англии
В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льдаВ матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда
В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой дракуВ матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку
В матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротамВ матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротам
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости