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2019-03-23
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Чемпионат Европы
Фото: ffu.ua
Отборочный турнир
Группа B
Португалия - Украина - 0:0
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва (Диегу Соуза, 73).
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Цыганков, 66), Коноплянка (Буяльский, 87), Яремчук (Мораес, 76).
Предупреждение: Степаненко, 86.
Судья: Тюрпен (Франция).
22 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".
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