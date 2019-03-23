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Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0 Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0. Чемпионат Европы Фото: ffu.ua Отборочный турнир Группа B Португалия - Украина - 0:0 Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану : Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану Роналду , Бернарду Силва, Андре Силва (Диегу Соуза, 73). Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Цыганков, 66), Коноплянка (Буяльский, 87), Яремчук (Мораес, 76). Предупреждение: Степаненко, 86. Судья: Тюрпен (Франция). 22 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш". Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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