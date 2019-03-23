Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
 
Чемпионат Европы
 
Фото Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Фото: ffu.ua
Отборочный турнир 
 
Группа B 
 
Португалия - Украина - 0:0
 
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Невеш (Рафа Силва, 62), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 87), Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва (Диегу Соуза, 73).
 
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Марлос (Цыганков, 66), Коноплянка (Буяльский, 87), Яремчук (Мораес, 76).
 
Предупреждение: Степаненко, 86.
 
Судья: Тюрпен (Франция).
 
22 марта. Лиссабон. Стадион "Да Луш".
 


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