Чемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядов

Бой состоится в середине мая.

Фото: showtime
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер провел битву взглядов со своим следующим соперником и соотечественником Домиником Бризилом.

Встреча состоялась в рамках пресс-конференции в Нью-Йорке (США).

Уайлдер решил продемонстрировать свой скрытый талант оратора и высказал всё, что он думает насчет этого поединка прямо в лицо Бризилу

В свою очередь, претендент довольно мастерски исполнил роль манекена и не проронил ни слова.

This is not a game. #WilderBreazeale: May 18 LIVE on @Showtime pic.twitter.com/Er2XGAOHOP

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 19 марта 2019 г.

Напомним, поединок между боксерами пройдет 18 мая в Бруклине (Нью-Йорк).

Для Уайлдера этот поединок станет уже девятой защитой титула.

Отметим, что сперва американец должен был встретиться в реванше с Тайсоном Фьюри (первый их поединок завершился вничью), но британец отказался от этого боя.


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