Чемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядов
Бой состоится в середине мая.
Встреча состоялась в рамках пресс-конференции в Нью-Йорке (США).
Уайлдер решил продемонстрировать свой скрытый талант оратора и высказал всё, что он думает насчет этого поединка прямо в лицо Бризилу
В свою очередь, претендент довольно мастерски исполнил роль манекена и не проронил ни слова.
This is not a game.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing)
#WilderBreazeale: May 18 LIVE on @Showtime pic.twitter.com/Er2XGAOHOP 19 марта 2019 г.
Напомним, поединок между боксерами пройдет 18 мая в Бруклине (Нью-Йорк).
Для Уайлдера этот поединок станет уже девятой защитой титула.
Отметим, что сперва американец должен был встретиться в реванше с Тайсоном Фьюри (первый их поединок завершился вничью), но британец отказался от этого боя.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.03.2019 16:41
20.03.2019 15:16