Федерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборной

Может получиться так, что Прокунину не с кем будет работать.

Федерация биатлона может отказаться от услуг россиянина на должности наставника женской сборной
Андрей Прокунин (слева) и Владимир Брынзак
Фото: biathlon.com.ua

Спустя неполный год после назначения россиянина Андрея Прокунина на должность старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, встал вопрос о пролонгировании Федерацией биатлона сотрудничества с роSSийским специалистом.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что еще не решен вопрос о том, продолжит ли Прокунин работать с женской сборной. По его словам, может сложиться ситуация, при которой россиянину не с кем будет работать, если лидер нашей команды Юлия Джима пропустит сезон, сестры Семеренко не будут готовиться к Олимпиаде и завершат профикарьеру, а остальные будут тренироваться индивидуально.

"Мы все это еще будем обсуждать. Может ведь сложиться ситуация, когда Джима пропустит сезон, Меркушина продолжит работать с папой. Владимир Махлаев тренирует Дашу Блашко - и ее ведь не заберешь, потому что они приехали вместе и так же вместе прошли двухлетний карантин. Валя с Витой тоже вряд ли смогут отработать три года до Олимпиады. А еще годик-два поработать чтобы не заканчивать спортивную карьеру проведя такой невнятный для них сезон, несмотря на бронзовую медаль чемпионата мира... Посмотрим - может быть, они тоже будут тренироваться по индивидуальным планам вне команды, с Григорием Шамраем. Пока неопределенная ситуация и с Еленой Пидгрушной", - заявил президент Федерации в интервью biathlon.com.ua.

"Может получиться ситуация, при которой ему не с кем будет работать. С молодыми? Но их готовят Илья Лопухов с Валентиной Шевченко, и им тоже необходимо дать возможность продолжить работу, которая начала приносить хорошие плоды. Остаются фактически только спортсмены уровня Кубка IBU? Есть большие вопросы. Сейчас мы закончим сезон, соберемся с девчонками, поговорим с их тренерами определимся, в каком формате будет работать команда в следующем году - после этого будем принимать решение по тренерскому составу", - особо отметил Брынзак.

По словам президента, в таких условиях и самому Прокунину может быть не интересно работать с нашей сборной.

"Андрею Прокунину и самому может оказаться не интересно работать в таком формате. Потому вопрос прежде всего в этом, а не в том - справился Прокунин с задачей на сезон, или нет", - добавил спортивный функционер.

Напомним, 1 мая 2018 года состоялось заседание специально созданной комиссии, посвященное рассмотрению кандидатур на должность старшего тренера женской сборной Украины.

По итогам заседания комиссии старшим тренером нашей команды был назначен 40-летний роSSийский специалист Прокунин, который предыдущие два сезона провел в качестве старшего тренера мужской и женской сборных Южной Кореи, готовя команду к домашней Олимпиаде.

На прошедшем в шведском Эстерсунде чемпионате мира женская сборная завоевала одну медаль - "бронзу" в эстафетной гонке.


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