Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку из-за обвинений в коррупции

Цунэкадзу Такэда заявил, что покинет свой пост после в июне.

?Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку из-за обвинений в коррупции
Фото: dailymail.co.uk

Президент Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такэда заявил, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

"Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал он.

Такэда также покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее $20 млрд на проведение этих соревнований.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября.

Олимпиаду-2024 примет Париж, а 2028 - Лос-Анджелес.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бекхэм был ошарашен видом памятника самому себе. ФутболБекхэм был ошарашен видом памятника самому себе. Футбол
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. ФутболОпределился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол
Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"
Чемпионка мира пропустит индивидуальную гонкуЧемпионка мира пропустит индивидуальную гонку
Блок рекламы


Похожие новости
Матчи УПЛ и Кубка Украины перенесены из-за президентских выборовМатчи УПЛ и Кубка Украины перенесены из-за президентских выборов
В США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачтыВ США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачты
Матч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мышиМатч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мыши
Футболист едва не разбился, празднуя свой гол в чемпионате ЯпонииФутболист едва не разбился, празднуя свой гол в чемпионате Японии
Вице-президент "Карпат" подал в отставку после скандального видео. ФутболВице-президент "Карпат" подал в отставку после скандального видео. Футбол
Номер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. ФутболНомер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. Футбол
Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваляУкраинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Матч команд по водному поло был прерван из-за массовой дракиМатч команд по водному поло был прерван из-за массовой драки
Кубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозовКубок мира: Спринт в Канаде перенесен из-за морозов
В Английской Премьер-Лиге судьи 2 минуты не могли возобновить игру, из-за выбежавшего на поле черного кота. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости