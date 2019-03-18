Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"

"ПСЖ" обыграл "Марсель" в матче 29-го тура чемпионата Франции - 3:1.
 
В составе парижан дубль сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще один мяч забил Кильян Мбаппе.
Фото Лига 1: "ПСЖ" дома обыграл "Марсель"
Фото: psg.fr
 
Марсельцы завершали матч в меньшинстве после удаления на 62-й минуте голкипера Стива Манданда.
 
Его место в воротах занял Йоан Пеле. В компенсированное время он отразил удар с пенальти Кильяна Мбаппе.
 
Парижане одержали седьмую победу подряд. Команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1 и опережает на 20 очков "Лилль".
 
Чемпионат Франции 
 
Лига 1 
 
29-й тур 
 
"ПСЖ" - "Марсель" - 3:1 (1:0)
 
Голы: Мбаппе, 45+2 (1:0). Жермен, 46 (1:1). Ди Мария, 55 (2:1). Ди Мария, 66 (3:1). 
 
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+4 (вратарь)
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес (Дагба, 31), Тиагу Силва, Кюрзава (Бернат, 80), Менье (Керер, 36), Маркиньюс, Кимпембе, Верратти, Паредес, Ди Мария, Мбаппе.
 
"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Товен (Радоньич, 77), Сансон, Лопес (Стротман, 69), Сарр, Камара, Балотелли (Пеле, 65), Жермен, Окампос.
 
Предупреждения: Тиагу Силва, 17. Кюрзава, 26. Камара, 29. Ди Мария, 39. Кимпембе, 58. Окампос, 58. Сакаи, 89. 
 
Удаление: Манданда, 62. 
 
Судья: Готье.
 
17 марта. Париж. Стадион "Парк де Пренс".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. ФутболОпределился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол
Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"
Чемпионка мира пропустит индивидуальную гонкуЧемпионка мира пропустит индивидуальную гонку
Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМЭберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"
Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
Лига 1: "Ницца" упустила победуЛига 1: "Ницца" упустила победу
Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"
Бундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионовБундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионов
Хулиган, ударивший капитана "Астон Виллы" во время матча Чемпионшипа заплатит Грилишу 100 тыс. фунтов. ФутболХулиган, ударивший капитана "Астон Виллы" во время матча Чемпионшипа заплатит Грилишу 100 тыс. фунтов. Футбол
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Лига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничью
Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  
Лига 1: "Лион" упустил победу за две минутыЛига 1: "Лион" упустил победу за две минуты
Последние новости
Подгружаем последние новости