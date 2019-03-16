Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  

"Кальяри" на своем поле переиграл "Фиорентину" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
 
Автором победного гола стал защитник Лука Чеппителли.
Фото Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
28-й тур 
 
"Кальяри" - "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
 
Голы: Жоау Педру, 52 (1:0). Чеппителли, 66 (2:0). Кьеза, 88 (2:1).
 
"Кальяри": Краньо, Каччаторе (Падоин, 73), Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини, Ионицэ, Жоау Педру (Теро, 83), Барелла (Дейола, 80), Паволетти.
 
"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццела, Чеккерини, Миленкович, Нергор (Дабо, 71), Бенасси, Жерсон, Миральяс (Симеоне, 58), Муриэль, Кьеза.
 
Предупреждения: Чигарини, 34. Кьеза, 42. Чеппителли, 44. Паволетти, 76. Пеццела, 90+3. 
 
Судья: Довери.
 
15 марта. Кальяри. Стадион "Саргенда Арена".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Лига 1: "Лион" упустил победу за две минутыЛига 1: "Лион" упустил победу за две минуты
Лига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничью
Блок рекламы


Похожие новости
"Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  "Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  
"Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  "Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  
"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)  
Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  
Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"
Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  
Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости