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2019-03-16
Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)
"Кальяри" на своем поле переиграл "Фиорентину" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Автором победного гола стал защитник Лука Чеппителли.
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
"Кальяри" - "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: Жоау Педру, 52 (1:0). Чеппителли, 66 (2:0). Кьеза, 88 (2:1).
"Кальяри": Краньо, Каччаторе (Падоин, 73), Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини, Ионицэ, Жоау Педру (Теро, 83), Барелла (Дейола, 80), Паволетти.
"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццела, Чеккерини, Миленкович, Нергор (Дабо, 71), Бенасси, Жерсон, Миральяс (Симеоне, 58), Муриэль, Кьеза.
Предупреждения: Чигарини, 34. Кьеза, 42. Чеппителли, 44. Паволетти, 76. Пеццела, 90+3.
Судья: Довери.
15 марта. Кальяри. Стадион "Саргенда Арена".
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