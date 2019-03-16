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Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО) "Кальяри" на своем поле переиграл "Фиорентину" в матче 28-го тура чемпионата Италии. Автором победного гола стал защитник Лука Чеппителли. Фото: gazzetta.it Чемпионат Италии Серия А 28-й тур "Кальяри" - "Фиорентина" - 2:1 (0:0) Голы: Жоау Педру, 52 (1:0). Чеппителли, 66 (2:0). Кьеза, 88 (2:1). "Кальяри": Краньо, Каччаторе (Падоин, 73), Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Чигарини, Ионицэ, Жоау Педру (Теро, 83), Барелла (Дейола, 80), Паволетти. "Фиорентина": Терраччано, Бираги, Пеццела, Чеккерини, Миленкович, Нергор (Дабо, 71), Бенасси, Жерсон, Миральяс (Симеоне, 58), Муриэль, Кьеза. Предупреждения: Чигарини, 34. Кьеза, 42. Чеппителли, 44. Паволетти, 76. Пеццела, 90+3. Судья: Довери. 15 марта. Кальяри. Стадион "Саргенда Арена".

Спорт-Экспресс

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