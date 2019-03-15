Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"

Пабло Мачин надеялся, что кризис андалусийцев завершится в первом матче 1/8 финала, однако чуть-чуть не рассчитал, поэтому Промесу и Ко пришлось отложить решение всех вопросов до визита в Прагу.
Там бывшего вратаря местной "Спарты" быстро огорчили голом, после чего пришло время пенальти. В конце первого тайма равновесие восстановил Бен Йеддер.
В начале второго чехи вернули себе лидерство, когда Хесус Навас проспал рывок себе за спину и задержал соперника руками.
Дальше стало еще веселее. Счет по сумме двух матчей во второй раз сравнял Мунир, потрясающим ударом с лета отправивший мяч под перекладину. Впрочем, в дополнительное время игру перевел не он, а голкипер хозяев Коларж, на последних минутах не позволивший Кьеру забить чуть ли не с линии ворот.
Однако у него не было шансов, когда Промес выполнил идеальный навес на голову Васкесу. В этот момент показалось, что "Славия" деморализована, но ван Бюрен поставил Вацлика в тупик ударом с острого угла.
А за минуту до финального свистка испанцы пережили то же, что несколькими часами ранее "Краснодар". Пражане получили право на штрафной, потом в возникшей суматохе выгрызли мяч с мясом, и проявивший удивительное хладнокровие Олайинка, поймав защитников на ложном замахе, выдал голевой пас Траоре.
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