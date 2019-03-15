Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"

"Славия" Пр (Чехия) - "Севилья" (Испания) - 4:3 д.в. (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Нгаде-Нгаджюи, 15 (1:0). Бен Йеддер, 44 - с пенальти (1:1). Соучек, 47 - с пенальти (2:1). Эль-Хаддади, 54 (2:2). Васкес, 98 (2:3). ван Бюрен, 102 (3:3). Траоре, 119 (4:3). Фото: slavia.cz "Славия" (Прага): Коларж, Кудела, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал (М.Фридрих, 106), Стох (ван Бюрен, 93), Масопуст (Змргал, 90+2), Соучек, Траоре, Шкода (Олайинка, 77). "Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Банега, Меса (Гоналон, 74), Хесус Навас, Бен Йеддер (М.Рог, 104), Сарабия (Андре Силва, 80), Промес, Эль-Хаддади (Васкес, 90). Предупреждения: Коларж, 43. Крал, 67. Олайинка, 88. Васкес, 98. Соучек, 110. Судья: Кульбаков (Белоруссия). 14 марта. Прага. Стадион "Эден". Первый матч - 2:2.

Пабло Мачин надеялся, что кризис андалусийцев завершится в первом матче 1/8 финала, однако чуть-чуть не рассчитал, поэтому Промесу и Ко пришлось отложить решение всех вопросов до визита в Прагу.

Там бывшего вратаря местной "Спарты" быстро огорчили голом, после чего пришло время пенальти. В конце первого тайма равновесие восстановил Бен Йеддер.

В начале второго чехи вернули себе лидерство, когда Хесус Навас проспал рывок себе за спину и задержал соперника руками.

Дальше стало еще веселее. Счет по сумме двух матчей во второй раз сравнял Мунир, потрясающим ударом с лета отправивший мяч под перекладину. Впрочем, в дополнительное время игру перевел не он, а голкипер хозяев Коларж, на последних минутах не позволивший Кьеру забить чуть ли не с линии ворот.

Однако у него не было шансов, когда Промес выполнил идеальный навес на голову Васкесу. В этот момент показалось, что "Славия" деморализована, но ван Бюрен поставил Вацлика в тупик ударом с острого угла.

А за минуту до финального свистка испанцы пережили то же, что несколькими часами ранее "Краснодар". Пражане получили право на штрафной, потом в возникшей суматохе выгрызли мяч с мясом, и проявивший удивительное хладнокровие Олайинка, поймав защитников на ложном замахе, выдал голевой пас Траоре.