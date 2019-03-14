В США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачты

Столб с прожекторами рухнул прямо на поле из-за сильного порыва ветра, скорость которого достигала 40 миль/час. В результате инцидента пострадали два человека, отмечает издание. Игрок команды "Мэна" получил раны головы и ноги, тогда как у судьи, оказавшегося под мачтой, переломы голени и малой берцовой кости.
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