В США во время футбольного матча рефери получил увечья из-за упавшей на него осветительной мачты

Судья получил перелом голени и малой берцовой кости.

Фото: Скриншот
Во время матча студенческих футбольных команд "Мэна" и "Дарданелла" в Кларксвилле на поле упала осветительная мачта, сообщает KNOE.

Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD

— Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.

Столб с прожекторами рухнул прямо на поле из-за сильного порыва ветра, скорость которого достигала 40 миль/час. В результате инцидента пострадали два человека, отмечает издание. Игрок команды "Мэна" получил раны головы и ноги, тогда как у судьи, оказавшегося под мачтой, переломы голени и малой берцовой кости.


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