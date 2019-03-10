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Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО) "Парма" с минимальным счетом победила "Дженоа" в матче 27-го тура чемпионата Италии. Единственный гол забил полузащитник Юрай Куцка. Фото: gazzetta.it "Парма" набрала 33 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Дженоа" с 30 баллами располагается на 13-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 27-й тур "Парма" - "Дженоа" - 1:0 (0:0) Гол: Куцка, 78. "Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Димарко (Бастони, 84), Гальоло, Ригони, Куцка, Скоццарелла (Бьябьяни, 71), Жервинью, Силигарди (Сьерральта, 87), Инглезе. "Дженоа": Жандрей, Кришито, Зуканович, Педру Перейра (Лападула, 87), Ромеро, Радованович (Пандев, 81), Лазович, Бесса (Ролон, 74), Лерагер, Санабрия, Куаме. Предупреждения: Радованович, 43. Скоццарелла, 68. Бруну Алвеш, 85. Судья: Сакки. 9 марта. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Спорт-Экспресс

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