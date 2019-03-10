Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  

"Парма" с минимальным счетом победила "Дженоа" в матче 27-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный гол забил полузащитник Юрай Куцка. 
Фото Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Парма" набрала 33 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.
 
"Дженоа" с 30 баллами располагается на 13-й строчке. 
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
27-й тур 
 
"Парма" - "Дженоа" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Куцка, 78. 
 
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Димарко (Бастони, 84), Гальоло, Ригони, Куцка, Скоццарелла (Бьябьяни, 71), Жервинью, Силигарди (Сьерральта, 87), Инглезе.
 
"Дженоа": Жандрей, Кришито, Зуканович, Педру Перейра (Лападула, 87), Ромеро, Радованович (Пандев, 81), Лазович, Бесса (Ролон, 74), Лерагер, Санабрия, Куаме.
 
Предупреждения: Радованович, 43. Скоццарелла, 68. Бруну Алвеш, 85. 
 
Судья: Сакки.
 
9 марта. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победуБоец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячейЛига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Яркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге ЧемпионовЯркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"
Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  
Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Победа за девять секунд (ВИДЕО)  Победа за девять секунд (ВИДЕО)  
"Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)  "Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)  
Серия А: "Наполи" разгромил "Парму" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" разгромил "Парму" (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости