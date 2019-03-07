Deloitte опубликовал Рейтинг самых доходных футбольных стадионов

"Камп Ноу" за прошедший год заработал больше всех.

Deloitte опубликовал Рейтинг самых доходных футбольных стадионов
Фото: твиттер

Международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита Deloitte опубликовал 22-й выпуск "Рейтинга самых богатых футбольных клубов", в котором представлен анализ достижений самых финансово успешных клубов мирового футбола.

В частности, в отчете указаны самые доходные стадионы футбольных клубов в сезоне 2017/2018.

Первое место заняла домашняя арена "Барселоны" - "Ноу Камп".

Топ-20 рейтинга самых доходных стадионов выглядит следующим образом:

  1. Ноу Камп (Барселона, Испания) – 144,8 млн евро (+5,54 процента по сравнению с сезоном-2016/17)
  2. Сантьяго Бернабеу (Реал, Испания) - 143,4 (+5,13)
  3. Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед, Англия) - 119,5 (-4,55)
  4. Эмирейтс (Арсенал, Англия) - 111,6 (-4,12)
  5. Альянц Арена (Бавария, Германия) - 103,8 (+6,24)
  6. Парк де Пренс (ПСЖ, Франция) - 100,6 (+11,53)
  7. Энфилд Роуд (Ливерпуль, Англия) - 91,6 (+14,63)
  8. Уэмбли (Тоттенхэм, Англия) - 85,2 (+61,67)
  9. Стэмфорд Бридж (Челси, Англия) - 83,4 (+9,45)
  10. Этихад (Манчестер Сити, Англия) - 63,9 (+5,79)
  11. Сигнал Идуна Парк (Боруссия Дортмунд, Германия) - 57,1 (-2,56)
  12. Ванда Метрополитано (Атлетико, Испания) - 56,8 (+38,54)
  13. Альянц Стадиум (Ювентус, Италия) - 51,2 (-11,42)
  14. Фельтинс-Арена (Шальке-04, Германия) - 47 (-11,82)
  15. Сан Сиро (Милан, Италия) - 36,9 (+75,71)
  16. Олимпико (Рома, Италия) - 35,4 (+41,60)
  17. Сан Сиро (Интер, Италия) - 35,3 (+24,30)
  18. Олимпийский стадион (Вест Хэм, Англия) - 27,7 (-16,82)
  19. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англия) - 27 (=)
  20. Гудисон Парк (Эвертон, Англия) - 18,9 (+12,5)

Примечательно, что "Милан" на "Сан-Сиро" заработал на 1,6 млн больше, чем выступающий на этом же стадионе "Интер".


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