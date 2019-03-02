Йохауг выиграла очередное золото ЧМ

На чемпионате мира по лыжным гонкам  в Зефельде (Австрия) состоялась женская гонка c общего старта на 30 километров свободным стилем.
 
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
Фото Йохауг выиграла очередное золото ЧМ
Тереза Йохауг. Фото: nrk.no
 
Второе место заняла норвежка Ингвильд Остберг. На третьем месте шведка Фрида Карлссон.
 
Четвертой стала американка Джессика Диггинс, пятой шведка - Шарлотта Калла. 
 
Лыжные гонки
 
Зефельд (Австрия)
 
Чемпионат мира
 
Женщины
 
Масс-старт, 30 км (С)
 
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1:14.26,2
 
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) - отставание 36,8
 
3. Фрида Карлссон (Швеция) - 44,0
 
4. Джессика Диггинс (США) - 1.05,09
 
5. Шарлотта Калла (Швеция) - 1.16,6
 
6. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.17,3.


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