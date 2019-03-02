Новостей.COM ⇒
2019-03-02
Йохауг выиграла очередное золото ЧМ
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялась женская гонка c общего старта на 30 километров свободным стилем.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
Тереза Йохауг. Фото: nrk.no
Второе место заняла норвежка Ингвильд Остберг. На третьем месте шведка Фрида Карлссон.
Четвертой стала американка Джессика Диггинс, пятой шведка - Шарлотта Калла.
Лыжные гонки
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Масс-старт, 30 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1:14.26,2
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) - отставание 36,8
3. Фрида Карлссон (Швеция) - 44,0
4. Джессика Диггинс (США) - 1.05,09
5. Шарлотта Калла (Швеция) - 1.16,6
6. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.17,3.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Бундеслига: Сенсационное поражение лидера
02.03.2019 09:59
02.03.2019 09:59
Ctrl+←