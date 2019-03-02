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Йохауг выиграла очередное золото ЧМ На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялась женская гонка c общего старта на 30 километров свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Тереза Йохауг. Фото: nrk.no Второе место заняла норвежка Ингвильд Остберг. На третьем месте шведка Фрида Карлссон. Четвертой стала американка Джессика Диггинс, пятой шведка - Шарлотта Калла. Лыжные гонки Зефельд (Австрия) Чемпионат мира Женщины Масс-старт, 30 км (С) 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1:14.26,2 2. Ингвильд Остберг (Норвегия) - отставание 36,8 3. Фрида Карлссон (Швеция) - 44,0 4. Джессика Диггинс (США) - 1.05,09 5. Шарлотта Калла (Швеция) - 1.16,6 6. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.17,3.

Спорт-Экспресс

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