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"Барселона" оценила защитника в 500 миллионов евро "Барселона" продлила контракт с защитником Жорди Альбой. Как информирует официальный сайт сине-гранатовых, новое соглашение с 29-летним испанцем рассчитано до 2024 года. Отступные за игрока составляют 500 миллионов евро. Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. Жорди Альба. Фото: twitter.com/FCBarcelona_es В составе каталонского клуба он 4 раза становился чемпионом Испании , а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. В текущем сезоне Альба провел 36 матчей за "Барселону", забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.

Спорт-Экспресс

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