Кубок Италии: "Лацио" и "Милан" сыграли вничью

"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
 
Ответная встреча состоится в Милане 24 марта.
 
Фото Кубок Италии: "Лацио" и "Милан" сыграли вничью
Фото: gazzetta.it
Кубок Италии 
 
1/2 финала 
 
Первый матч
 
"Лацио" - "Милан" - 0:0
 
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло (Луис Альберто, 74), Ромулу (Марушич, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.
 
"Милан": Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бакайоко, Кессье (Хакан Чалханоглу, 29), Лукас Пакета (Билья, 86), Борини, Сусо, Пентек (Самуэль Кастильехо, 83).
 
Предупреждения: Пароло, 35. Романьоли, 44. Габаррон, 78. Калабрия, 78. Доннарумма, 80. 
 
Судья: Орсато.
 
26 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".


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