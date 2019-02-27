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Кубок Италии: "Лацио" и "Милан" сыграли вничью "Лацио" и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Ответная встреча состоится в Милане 24 марта. Фото: gazzetta.it Кубок Италии 1/2 финала Первый матч "Лацио" - "Милан" - 0:0 "Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло (Луис Альберто, 74), Ромулу (Марушич, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа. "Милан": Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бакайоко, Кессье (Хакан Чалханоглу, 29), Лукас Пакета (Билья, 86), Борини, Сусо, Пентек (Самуэль Кастильехо, 83). Предупреждения: Пароло, 35. Романьоли, 44. Габаррон, 78. Калабрия, 78. Доннарумма, 80. Судья: Орсато. 26 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Спорт-Экспресс

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