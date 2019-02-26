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"Ювентус" повторил свой рекорд "Ювентус" обыграл "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 1:0. Туринцы не проигрывают на выезде в серии A уже 25 игр подряд, с 2017 года. Пауло Дибала. Фото: juventus.com Таким образом, они повторили свой рекорд, который установили в период с 2011 по 2012 год. Следующую выездную встречу "Юве" проведет против "Наполи" 3 марта.

Спорт-Экспресс

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