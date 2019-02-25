На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"

Лихие девяностые возвращаются?

На спортивной базе ФК "Арсенал-Киев" в Счастливом (Киевская область) сожгли машину прямо на футбольном поле, сообщает sportarena.com. Автомобиль с иностранными номерами сгорел дотла, отмечает издание.

Фото: Скриншот
"Просто заехала машина и ее подорвали или подпалили, - рассказал в интервью ПроФутболу генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко. - Мы узнали, как, кто и что. Полностью проанализировали камеры, начиная от города и до Борисполя.

Уже есть какие-то определенные моменты, но я не могу их разглашать, потому что идут следственные действия", - отметил футбольный функционер.

При этом Москаленко конкретных обвинений не выдвигает, но намекает на причастность к произошедшему бизнесмена Анатолия Юркевича.

"Гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу, сейчас в ипотечном договоре, эта гостиница принадлежит Сбербанку. Сбербанк отдал нам ее в аренду. И Юркевич начинает делать какие-то грязные движения", - подытожил генеральный директор столичного клуба.

Фото: Скриншот
Сам Юркевич убеждает, что его вины в поджоге авто на поле тренировочной базы нет.

"Я точно не имею к этому никакого отношения. Но, знаю о том, что господин Москаленко — как лично, так и его футбольный клуб - должны деньги многим. У него есть много врагов. Кто из врагов это сделал, сказать не могу", - заявил бизнесмен.

На данный момент на стадионе в Счастливом выступают молодежные и юношеские команды донецкого "Шахтера". Перед этим эта арена была домашней для футбольных клубов "Княжа" и "Арсенал-Киев", который в текущем сезоне выступает на стадионе "Динамо" им.Лобановского

Ранее "Арсенал-Киев" обвинили в рейдерском захвате, но в клубе все отрицают.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Испанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками барИспанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками бар
Лидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мираЛидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мира
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге ЕвропыУЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Наши богатыри покорили РимНаши богатыри покорили Рим
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленомБрат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Блок рекламы


Похожие новости
Греческая полиция избила фанатов киевского "Динамо"Греческая полиция избила фанатов киевского "Динамо"
Примера: "Сельта" на своем поле обыграла "Севилью"Примера: "Сельта" на своем поле обыграла "Севилью"
В Английской Премьер-Лиге судьи 2 минуты не могли возобновить игру, из-за выбежавшего на поле черного кота. Футбол
РоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в КрымуРоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в Крыму
Пятое фиаско "Динамо" на своем полеПятое фиаско "Динамо" на своем поле
Лига 1: "Марсель" теряет очки на своем полеЛига 1: "Марсель" теряет очки на своем поле
Серия А: "Парма" побеждает на своем поле (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" побеждает на своем поле (ВИДЕО)  
Игроки в американский футбол повалили на поле журналистку, которая вела репортаж с матчаИгроки в американский футбол повалили на поле журналистку, которая вела репортаж с матча
Лихтенштейн на своем поле уступил МакедонииЛихтенштейн на своем поле уступил Македонии
Малиновский: Должны оставаться на поле одной семьей. ФутболМалиновский: Должны оставаться на поле одной семьей. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости