На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"

На спортивной базе ФК "Арсенал-Киев" в Счастливом (Киевская область) сожгли машину прямо на футбольном поле, сообщает sportarena.com. Автомобиль с иностранными номерами сгорел дотла, отмечает издание.

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"Просто заехала машина и ее подорвали или подпалили, - рассказал в интервью ПроФутболу генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко . - Мы узнали, как, кто и что. Полностью проанализировали камеры, начиная от города и до Борисполя.

Уже есть какие-то определенные моменты, но я не могу их разглашать, потому что идут следственные действия", - отметил футбольный функционер.

При этом Москаленко конкретных обвинений не выдвигает, но намекает на причастность к произошедшему бизнесмена Анатолия Юркевича.

"Гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу, сейчас в ипотечном договоре, эта гостиница принадлежит Сбербанку. Сбербанк отдал нам ее в аренду. И Юркевич начинает делать какие-то грязные движения", - подытожил генеральный директор столичного клуба.

Фото: Скриншот

Сам Юркевич убеждает, что его вины в поджоге авто на поле тренировочной базы нет.

"Я точно не имею к этому никакого отношения. Но, знаю о том, что господин Москаленко — как лично, так и его футбольный клуб - должны деньги многим. У него есть много врагов. Кто из врагов это сделал, сказать не могу", - заявил бизнесмен.

На данный момент на стадионе в Счастливом выступают молодежные и юношеские команды донецкого "Шахтера". Перед этим эта арена была домашней для футбольных клубов "Княжа" и "Арсенал-Киев", который в текущем сезоне выступает на стадионе "Динамо" им.Лобановского

Ранее "Арсенал-Киев" обвинили в рейдерском захвате, но в клубе все отрицают.