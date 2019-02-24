Новостей.COM ⇒
2019-02-24
Форвард "ПСЖ" установил уникальный рекорд
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нима".
20-летний француз забил 50-й и 51-й голы в Лиге 1.
Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr
Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 50 голов за последние 45 сезонов (20 лет, 2 месяцев и 3 дня).
На втором месте расположился Янник Стопира (21 год, 11 месяцев и 9 дней), на третьем - Джибриль Сиссе (22 года, 1 месяц и 22 дня).
В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Лига 1: "ПСЖ" продолжает побеждать
24.02.2019 11:01
24.02.2019 11:01
Серия А: "Рома" вырвала победу на последней минуте (ВИДЕО) »»
24.02.2019 11:02
24.02.2019 11:02
←+Ctrl+→