Форвард "ПСЖ" установил уникальный рекорд

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нима".
 
20-летний француз забил 50-й и 51-й голы в Лиге 1.
Фото Форвард "ПСЖ" установил уникальный рекорд
Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr
 
Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 50 голов за последние 45 сезонов (20 лет, 2 месяцев и 3 дня).
 
На втором месте расположился Янник Стопира (21 год, 11 месяцев и 9 дней), на третьем - Джибриль Сиссе (22 года, 1 месяц и 22 дня).
 
В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи.


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