Форвард "ПСЖ" установил уникальный рекорд

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нима".

20-летний француз забил 50-й и 51-й голы в Лиге 1.

Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 50 голов за последние 45 сезонов (20 лет, 2 месяцев и 3 дня).

На втором месте расположился Янник Стопира (21 год, 11 месяцев и 9 дней), на третьем - Джибриль Сиссе (22 года, 1 месяц и 22 дня).

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи.