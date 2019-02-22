Лига Европы: "Айнтрахт" - "Шахтер" - 4:1

"Айнтрахт" обыграл "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 4:1.
 
Первая игра между соперниками в Харькове завершилась вничью - 2:2, немецкий клуб вышел в следующий раунд.
Фото Лига Европы: "Айнтрахт" - "Шахтер" - 4:1
Фото: shakhtar.com
 
Два гола в составе "Айнтрахта" забил нападающий Себастьян Алле, еще по голу - Лука Йович и Анте Ребич.
 
Лига Европы 
 
1/16 финала 
 
Ответный матч
 
"Айнтрахт" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 4:1 (2:0)
 
Голы: Йович, 23 (1:0). Алле, 27 - с пенальти (2:0). Мораес, 64 (2:1). Алле, 80 (3:1). Ребич, 88 (4:1). 
 
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович (де Гузман, 90+1), Алле, Йович (Ребич, 71).
 
"Шахтер": Пятов, Бутко (Болбат, 66), Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Тайсон, Патрик, Марлос, Коваленко (Кайоде, 80), Мораес, Соломон (Майкон, 46).
 
Предупреждения: Матвиенко, 26. Мораес, 32. Абраам, 39. Роде, 60. Алле, 68. 
 
Судья: Матеу Лаос (Испания).
 
21 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".
 
Первый матч - 2:2.
 


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