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Лига Европы: "Айнтрахт" - "Шахтер" - 4:1 "Айнтрахт" обыграл "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 4:1. Первая игра между соперниками в Харькове завершилась вничью - 2:2, немецкий клуб вышел в следующий раунд. Фото: shakhtar.com Два гола в составе "Айнтрахта" забил нападающий Себастьян Алле, еще по голу - Лука Йович и Анте Ребич. Лига Европы 1/16 финала Ответный матч "Айнтрахт" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 4:1 (2:0) Голы: Йович, 23 (1:0). Алле, 27 - с пенальти (2:0). Мораес, 64 (2:1). Алле, 80 (3:1). Ребич, 88 (4:1). "Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович (де Гузман, 90+1), Алле, Йович (Ребич, 71). "Шахтер": Пятов, Бутко (Болбат, 66), Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Тайсон, Патрик, Марлос, Коваленко (Кайоде, 80), Мораес, Соломон (Майкон, 46). Предупреждения: Матвиенко, 26. Мораес, 32. Абраам, 39. Роде, 60. Алле, 68. Судья: Матеу Лаос (Испания). 21 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena". Первый матч - 2:2. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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