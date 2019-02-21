Юношеская лига УЕФА: "Динамо" - "Ювентус" - 3:0

Киевское «Динамо» U-19 на своем поле разгромило сверстников из «Ювентуса» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА, пробившись в 1/8 финала турнира.

Динамо - Ювентус - 3:0 (1:0)
Фото Юношеская лига УЕФА: "Динамо" - "Ювентус" - 3:0
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Голы: Ващишин, 6 (1:0). Булеца, 69 (2:0). Попов., 85 (3:0).
 
«Динамо» (Киев): Нещерет, Попов, Вивчаренко, Скорко, Сирота, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 86), Билошевский, Цитаишвили (Волошин, 90), Шулянский (Ванат, 86), Исаенко.
 
«Ювентус» (Турин): Лория, Морроне (Маркович, 59), Роса (Леоне, 67), Андзолин (Франкофонте, 83), Портанова, Капеллини (Гоцци, 83), Николусси-Кавилья, Макун, Фаджоли (Пинелли, 46), Пабло Морено, Петрелли.
 
Предупреждения: Капеллини, 36. Вивчаренко, 61.
 
20 февраля. Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского.
 


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