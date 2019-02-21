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Юношеская лига УЕФА: "Динамо" - "Ювентус" - 3:0 Киевское «Динамо» U-19 на своем поле разгромило сверстников из «Ювентуса» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА, пробившись в 1/8 финала турнира. Динамо - Ювентус - 3:0 (1:0) Фото: fcdynamo.kiev.ua Голы: Ващишин, 6 (1:0). Булеца, 69 (2:0). : Ващишин, 6 (1:0). Булеца, 69 (2:0). Попов ., 85 (3:0). «Динамо» (Киев): Нещерет, : Нещерет, Попов , Вивчаренко, Скорко, Сирота, Булеца (Надольский, 82), Ващишин (Михайленко, 86), Билошевский, Цитаишвили (Волошин, 90), Шулянский (Ванат, 86), Исаенко. «Ювентус» (Турин): Лория, Морроне (Маркович, 59), Роса (Леоне, 67), Андзолин (Франкофонте, 83), Портанова, Капеллини (Гоцци, 83), Николусси-Кавилья, Макун, Фаджоли (Пинелли, 46), Пабло Морено, Петрелли. Предупреждения: Капеллини, 36. Вивчаренко, 61. 20 февраля. Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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