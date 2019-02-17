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Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью" "Вильярреал" с разгромным счетом обыграл "Севилью" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Голами отметились защитник Альваро Гонсалес, а также форварды Карл Токо-Экамби и Альфонсо Педраса. Фото: villarrealcf.es "Вильярреал" набрал 23 очка и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. "Севилья" с 37 баллами занимает 4-ю строчку. Чемпионат Испании Примера 24-й тур "Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (2:0) Голы: Альваро Гонсалес, 20 (1:0). Токо-Экамби, 45+1 (2:0). Педраса, 86 (3:0). "Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Мори, 24), Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла, Иборра, Касерес (Морланес, 76), Бакка (Пабло Форнальс, 67), Педраса, Токо-Экамби. "Севилья": Вацлик, Кьер (С.Эскудеро, 64), Гомес, Вебер, Васкес (В.Бен Йеддер, 46), Амаду, Меса, Хесус Навас (П.Сарабия, 46), Промес, Эль-Хаддади, Андре Силва. Предупреждения: Токо-Экамби, 12. Альваро Гонсалес, 52. Меса, 60. Марио Гаспар, 68. Мори, 81. Судья: Гонсалес Гонсалес. 17 февраля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Спорт-Экспресс

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