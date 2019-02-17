Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"

"Вильярреал" с разгромным счетом обыграл "Севилью" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
 
Голами отметились защитник Альваро Гонсалес, а также форварды Карл Токо-Экамби и Альфонсо Педраса. 
Фото Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"
Фото: villarrealcf.es
 
"Вильярреал" набрал 23 очка и расположился на 18-м месте в турнирной таблице.
 
"Севилья" с 37 баллами занимает 4-ю строчку. 
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
24-й тур 
 
"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (2:0)
 
Голы: Альваро Гонсалес, 20 (1:0). Токо-Экамби, 45+1 (2:0). Педраса, 86 (3:0). 
 
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Мори, 24), Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла, Иборра, Касерес (Морланес, 76), Бакка (Пабло Форнальс, 67), Педраса, Токо-Экамби.
 
"Севилья": Вацлик, Кьер (С.Эскудеро, 64), Гомес, Вебер, Васкес (В.Бен Йеддер, 46), Амаду, Меса, Хесус Навас (П.Сарабия, 46), Промес, Эль-Хаддади, Андре Силва.
 
Предупреждения: Токо-Экамби, 12. Альваро Гонсалес, 52. Меса, 60. Марио Гаспар, 68. Мори, 81. 
 
Судья: Гонсалес Гонсалес.
 
17 февраля. Вильярреал. Стадион "Керамика".


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