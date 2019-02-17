Примера: "Реал" дома уступил "Жироне"

Пятиматчевая победная серия "сливочных" в Ла лиге прервалась на игре с аутсайдером.
 
"Реал" - "Жирона" - 1:2 (1:0) 
Фото Примера: "Реал" дома уступил "Жироне"
Фото: marca.com
 
Голы: Каземиру, 25 (1:0). Стуани, 65 - с пенальти (1:1). Порту, 75 (1:2).  
 
"Реал": Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Себальос (Диас, 74), Васкес (Винисиус Жуниор, 58), Бензема, Асенсио (Бэйл, 66). 
 
"Жирона": Буну, Хуанпе, Хонас Ромалью, Алькала, Порро (Лосано, 46), Гранель, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 46), Дуглас Луис, Порту (Фернандес, 84), Рауль Гарсия, Стуани. 
 
Предупреждения: Лосано, 48. Серхио Рамос, 64. Алькала, 86. Каземиру, 88.  
 
Удаление: Серхио Рамос, 90.  
 
Судья: Куадра Фернандес.
 
17 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
 
Выход из тени
 
"Реал", проспавший не только начало всего сезона, но и старт календарного года, окончательно выбрался из тени.
 
В последних 11 играх во всех турнирах у "сливочных" девять побед (и результативная ничья 1:1 на "Камп Ноу" в первом полуфинале Кубка Испании), после успешного мадридского дерби (3:1) они вышли на второе место в таблице и имеют все шансы на попадание в четвертьфинал ЛЧ. Чтобы сохранить набранный темп в ла лиге, нужно было в воскресенье разбираться в Мадриде с "Жироной".
 
Нос Куртуа
 
Сантьяго Солари дал отдохнуть Винисиусу, Регилону и Карвахалю, выпустив Асенсио, Марселу и Одриосолу. Несмотря на разницу в турнирном положении команд - каталонцы идут в шаге от зоны вылета, в двух десятках очков позади "Реала", - уже на второй минуте именно они едва не вышли вперед: Стуани пробил с острого угла, но мяч угодил Куртуа в лицо. Жертва вратаря, над носом которого пришлось поколдовать врачам, была смелой, но напрасной - уругвайский нападающий забрался в офсайд.
 
Момент Васкеса
 
Стуани вскоре нанес еще один острый удар – на этот раз все было по правилам, - но мяч вновь забрал Куртуа. Вообще работы у бельгийца было не так много - "Реал" мешал гостям спокойно начинать атаки, включая активный прессинг, давил на флангах и терзал проникающими передачами через центр. Блестящий момент создал себе Васкес - прокинул мяч между двух защитников гостей, пробил в упор, но не смог переиграть вратаря.
 
Гол Каземиру
 
И все же хозяева довольно быстро вышли вперед - на 25-й минуте второй темп одной из атак закончился навесом Крооса в штрафную и точным кивком Каземиру. Это уже третий важнейший гол бразильца за последний месяц - раньше он забил победный мяч в сложной игре с "Севильей" (2:0) и открыл счет классными "ножницами" в дерби с "Атлетико".
 
К перерыву усилиями Каземиру на табло могло гореть и 2:0 - опорник выдал классный пас на соотечественника Марселу, и тот отправил мяч в сетку, - но помощник судьи зафиксировал офсайд. На всякий случай спросили у ВАР - тот подтвердил положение "вне игры".
 
Ответ Стуани
 
В начале второго тайма несколько моментов упустил Бензема, у которого игра сегодня шла не лучшим образом - француз хорошо выходил на ударную позицию, но не попадал в створ или не дотягивался до передачи.
 
В ответ активизировалась "Жирона" - ряд опасных подходов к воротам Куртуа завершились тем, что Рамос сыграл рукой. В ворота "Реала" назначили пенальти, который точно исполнил Стуани.
 
Победный гол Порту
 
На этом гости не успокоились. Порту выстрелил в штангу, а всего через несколько минут забил второй каталонский гол, ставший победным - поймал отскок в площади ворот и добил мяч в сетку.
 
"Реал" завелся и закрыл жиронцев на их половине. Мог сравнять счет Бэйл, хорошо бил издалека Марселу, заработал второе предупреждение Рамос (матч с "Леванте", предваряющий класико, он пропустит), едва не забил гол Куртуа, пришедший на последний угловой, но сломить сопротивление так и не удалось.
 
Пятиматчевая победная серия "Реала" в чемпионате прервалась в самый неожиданный момент. Но оттого борьба в ла лиге становится лишь интереснее.
 
Егор БЫЧКОВ, Спорт-Экспресс


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