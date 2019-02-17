Примера: "Реал" дома уступил "Жироне"

Ответ Стуани

В ответ активизировалась "Жирона" - ряд опасных подходов к воротам Куртуа завершились тем, что Рамос сыграл рукой. В ворота "Реала" назначили пенальти, который точно исполнил Стуани.

Победный гол Порту

На этом гости не успокоились. Порту выстрелил в штангу, а всего через несколько минут забил второй каталонский гол, ставший победным - поймал отскок в площади ворот и добил мяч в сетку.

"Реал" завелся и закрыл жиронцев на их половине. Мог сравнять счет Бэйл, хорошо бил издалека Марселу, заработал второе предупреждение Рамос (матч с "Леванте", предваряющий класико, он пропустит), едва не забил гол Куртуа, пришедший на последний угловой, но сломить сопротивление так и не удалось.

Пятиматчевая победная серия "Реала" в чемпионате прервалась в самый неожиданный момент. Но оттого борьба в ла лиге становится лишь интереснее.