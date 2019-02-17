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Лига 1: "Монако" покинул зону вылета "Монако" с минимальным счетом обыграл "Нант" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Желсон Мартинш. Фото: asmonaco.com "Монако" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. "Нант" с 27 баллами располагается на 14-й строчке. Чемпионат Франции Лига 1 25-й тур "Монако" - "Нант" - 1:0 (1:0) Гол: Мартинш, 13. "Монако": Субашич, Балло-Туре, Бадиашиле, Глик, Сидибе, Фабрегас, Адриэн Силва, Головин (Нкуду, 83), Рони Лопеш (Аолу, 65), Фалькао (Винисиус, 87), Мартинш. "Нант": Тэтэрушану, Кватенг, Диегу Карлос, Ие, Траоре, Уорис, Ронжье, Туре, Эйсерик (Крхин, 62), Лукас Лима (Лимбомб, 74), Кулибали (Манце, 67). Предупреждения: Бадиашиле, 25. Рони Лопеш, 44. Головин, 52. Крхин, 73. Манце, 79. Адриэн Силва, 90+5. Судья: Тюаль. 16 февраля. Монако. Стадион "Луи II".

Спорт-Экспресс

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