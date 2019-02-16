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Бундеслига: "Вольфсбург" дома разгромил "Майнц" "Вольфсбург" с разгромным счетом обыграл "Майнц" в матче 22-го тура чемпионата Германии. Зелено-белые набрали 35 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. Фото: bild.de "Майнц" с 27 баллами располагается на 11-й строчке. В других матчах "Шальке" сыграл вничью с "Фрайбургом" (0:0), "Хоффенхайм" разгромил "Ганновер" (3:0), "Штутгарт" уступил "Лейпцигу" (1:3). Чемпионат Германии Бундеслига 1 22-й тур "Вольфсбург" - "Майнц" - 3:0 (1:0) Голы: Арнольд, 4 (1:0). Вегхорст, 69 - с пенальти (2:0). Кнохе, 76 (3:0). "Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги (Реджбецай, 85), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 71), Брекало (Клаус, 78), Вегхорст. "Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Хольтманн, 77), Куэйсон (Онисиво, 60), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Уджа, 77), Матета. Предупреждения: Брекало, 40. Белль, 44. Судья: Кортус. 16 февраля. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена". "Шальке-04" - "Фрайбург" - 0:0 "Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Очипка, Маскарель, Сердар, Харит (Бенталеб, 66), Маккенни, Ут, Матондо (Брума, 89), Кутуджу (Бургшталлер, 83). "Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 46), Абраши, Грифо, Хаберер (Нидерлехнер, 88), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 46). Предупреждения: Абраши, 31. Хайнц, 79. Гюнтер, 87. Удаления: Сердар, 42. Гюнтер, 90+2. Судья: Вилленборг. 16 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". "Хоффенхайм" - "Ганновер-96" - 3:0 (2:0) Голы: Жоэлинтон, 4 (1:0). Бельфодиль, 14 (2:0). Демирбай, 80 (3:0). "Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц, Адамс Нуху, Пош, Демирбай, Амири, Крамарич (Солои, 79), Бельфодиль (Отто, 85), Жоэлинтон (Биттенкурт, 74). "Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Корб, Острцолек, Виммер, Антон, Мюллер, Бакалорц (Асано, 46), Харагути, Уоллас (Швеглер, 67), Жонатас (Вуд, 67). Предупреждение: Уоллас, 61. Судья: Зиберт. 16 февраля. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена". "Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1) Голы: Поульсен, 6 (0:1). Цубер, 16 - с пенальти (1:1). Забитцер, 68 (1:2). Поульсен, 74 (1:3). "Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 80), Инсуа (Соса, 86), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро (Дидави, 74), Эссвайн, Цубер, Аскасибар, Гомес. "РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Брума, 59), Демме, Адамс, Поульсен (Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 78). Предупреждения: Кастро, 22. Забитцер, 24. Судья: Цвайер. 16 февраля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

Спорт-Экспресс

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