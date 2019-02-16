Украина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу

Наша команда в 1/2 финала уступила португалкам.

Украина сыграет с Россией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу
Сборная Украины
Фото: Укринформ

На первом в истории женском чемпионате Европы по футзалу, который проходит в португальском Порту, сборная Украины в полуфинале проиграла хозяйкам турнира 1:5.

Во втором полуфинале россиянки уступили сборной Испании 0:5.

Матч за "бронзу" между Украиной и Россией состоится 17 февраля и начнется в 18.00 по Киеву.

Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие четыре команды - победительницы своих отборочных групп.


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