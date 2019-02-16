Украина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу
Наша команда в 1/2 финала уступила португалкам.
На первом в истории женском чемпионате Европы по футзалу, который проходит в португальском Порту, сборная Украины в полуфинале проиграла хозяйкам турнира 1:5.
Во втором полуфинале россиянки уступили сборной Испании 0:5.
Матч за "бронзу" между Украиной и Россией состоится 17 февраля и начнется в 18.00 по Киеву.
Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие четыре команды - победительницы своих отборочных групп.
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