Украина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу

Наша команда в 1/2 финала уступила португалкам.

На первом в истории женском чемпионате Европы по футзалу, который проходит в португальском Порту, сборная Украины в полуфинале проиграла хозяйкам турнира 1:5.

Во втором полуфинале россиянки уступили сборной Испании 0:5.

Матч за "бронзу" между Украиной и Россией состоится 17 февраля и начнется в 18.00 по Киеву .

Напомним, в финальной стадии турнира принимают участие четыре команды - победительницы своих отборочных групп.