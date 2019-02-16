Йоханнес Бе впервые выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе впервые в карьере выиграл малый Хрустальный глобус в спринте.

25-летний норвежец набрал 394 очка и стал победителем спринтерского зачета Кубка мира. Бе на 130 очков опередил ближайшего преследователя Александра Логинова - в активе россиянина 264 балла.

Напомним, в предыдущих семи сезонах малый Хрустальный глобус в спринте выигрывал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

30-летний француз в настоящий момент занимает 8-е место в спринтерском зачете, информирует СЭ.

Фото Йоханнес Бе впервые выиграл малый Хрустальный глобус в спринте
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com


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