Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"

"Севилья" с минимальным счетом обыграла "Лацио" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
 
Единственный гол забил нападающий Виссам Бен Йеддер.
Фото Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Фото: gazzetta.it
 
Ответный матч между этими командами состоится 20 февраля.
 
Лига Европы 
 
1/16 финала 
 
"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 0:1 (0:1)
 
Гол: Бен Йеддер, 22. 
 
"Лацио" (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш (Луис Фелипе, 57), Марушич, Лукас, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто (Дурмиси, 44), Кайседо, Корреа.
 
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 75), Гомес, Банега, Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Эль-Хаддади, 71), Сарабия (Амаду, 83), Андре Силва.
 
Предупреждения: Раду, 31. Банега, 44. Корреа, 60. Меркадо, 90+1. Ачерби, 90+3. 
 
Судья: Винчич (Словения).
 
14 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".


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