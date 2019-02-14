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Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио" "Севилья" с минимальным счетом обыграла "Лацио" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол забил нападающий Виссам Бен Йеддер. Фото: gazzetta.it Ответный матч между этими командами состоится 20 февраля. Лига Европы 1/16 финала "Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 0:1 (0:1) Гол: Бен Йеддер, 22. "Лацио" (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш (Луис Фелипе, 57), Марушич, Лукас, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто (Дурмиси, 44), Кайседо, Корреа. "Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 75), Гомес, Банега, Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Эль-Хаддади, 71), Сарабия (Амаду, 83), Андре Силва. Предупреждения: Раду, 31. Банега, 44. Корреа, 60. Меркадо, 90+1. Ачерби, 90+3. Судья: Винчич (Словения). 14 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Спорт-Экспресс

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