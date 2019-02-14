В чемпионате НХЛ лайнсмен послал в нокдаун капитана "Далласа" Джейми Бенна

Неаккуратные действия помощника рефери могли стоить Бенну пары зубов.

В чемпионате НХЛ лайнсмен послал в нокдаун капитана "Далласа" Джейми Бенна
Фото: thecrosshairguide.wordpress.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся на "Би-Би-энд-Ти-центре" в Санрайзе, местная "Флорида Пантерз" принимала "Даллас Старз".

Равномерно распределив голы по периодам, гости одержали победу 3:0.

В концовке первого периода произошел забавный эпизод. Линейный арбитр, сидя "на жордочке", не заметил проезжавшего мимо капитана "Старз" Джейми Бенна и случайно выставил руку, на которую и "наехал лицом" Джейми.

В боксе за подобное рефери открыл бы счет. А в хоккее капитан "Далласа", после проверки состояния своих зубов, просто посмеялся.


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