В чемпионате НХЛ лайнсмен послал в нокдаун капитана "Далласа" Джейми Бенна
Неаккуратные действия помощника рефери могли стоить Бенну пары зубов.
В матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся на "Би-Би-энд-Ти-центре" в Санрайзе, местная "Флорида Пантерз" принимала "Даллас Старз".
Равномерно распределив голы по периодам, гости одержали победу 3:0.
В концовке первого периода произошел забавный эпизод. Линейный арбитр, сидя "на жордочке", не заметил проезжавшего мимо капитана "Старз" Джейми Бенна и случайно выставил руку, на которую и "наехал лицом" Джейми.
В боксе за подобное рефери открыл бы счет. А в хоккее капитан "Далласа", после проверки состояния своих зубов, просто посмеялся.
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Спорт
14.02.2019 19:31