Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Шальке"

"Бавария" обыграла "Шальке" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:1.
 
Победный мяч провел Роберт Левандовски, который вышел на третье место по голам за мюнхенцев в бундеслиге (119 мячей).
Фото Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Шальке"
Фото: fcbayern.com
 
"Бавария" воспользовалась осечкой лидера таблицы дортмундской "Боруссии", которая сегодня упустила победу над "Хоффенхаймом", ведя 3:0 (3:3). Отставание "Баварии" от первого места составляет 5 очков.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
21-й тур 
 
"Бавария" - "Шальке" - 3:1 (2:1)
 
Голы: Брума, 11 - в свои ворота (1:0). Кутуджу, 25 (1:1). Левандовски, 27 (2:1). Гнабри, 57 (3:1). 
 
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Гнабри (Дэйвис, 89), Тиагу Алькантара, Горецка, Хамес Родригес (Хави Мартинес, 78), Коман (Рибери, 68), Левандовски.
 
"Шальке": Ферманн, Калиджури, Сане, Брума, Очипка, Руди (Маскарель, 33), Коноплянка, Сердар (Харит, 54), Бенталеб, Маккенни, Кутуджу (Ут, 73).
 
Предупреждения: Левандовски, 34. Калиджури, 45. Брума, 85. 
 
Судья: Зиберт.
 
9 февраля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".


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