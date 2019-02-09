"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера

На выезде был обыгран "Фулхэм".

"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: skysports.com

В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги "Мачестер Юнайтед" на "Крэвен Коттедж" в Лондоне встречался с "Фулхэмом".

"Красные дьяволы" одержали уверенную победу 3:0 – дублем отметился Поль Погба, которому подсобил Антони Марсьяль.

Благодаря победе на "Крэвен Коттедж" МЮ ворвался в Топ-4 АПЛ, опередив на 1 очко земляков "Фулхэма" – "Челси" и "Арсенал".

Стоит добавить, что с момента назначения Уле Гуннара Сольскьяера на пост главного тренера "МанЮнайтед" клуб с "Олд Траффорд" одержал десятую победу во всех турнирах при одной ничьей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Владельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в НорвегиюВладельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в Норвегию
Лидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата ФранцииЛидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата Франции
В матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальтиВ матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальти
Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
В матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипераВ матче Бундеслиги Коноплянку заменили на голкипера
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Боруссия" упустила победуБундеслига: "Боруссия" упустила победу
Фуркад назвал победу россиянина Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе "позором"Фуркад назвал победу россиянина Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе "позором"
Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мираВратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
"Манчестер Юнайтед" одержал пятую победу подряд после увольнения Моуриньо"Манчестер Юнайтед" одержал пятую победу подряд после увольнения Моуриньо
Серия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . ФутболСерия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . Футбол
Беринчик одержал эффектную победу в титульном поединке (ВИДЕО)  Беринчик одержал эффектную победу в титульном поединке (ВИДЕО)  
Лига 1: "ПСЖ" одержал 14-ю победу крядуЛига 1: "ПСЖ" одержал 14-ю победу кряду
УХЛ: Донбасс одержал самую крупную победу в сезонеУХЛ: Донбасс одержал самую крупную победу в сезоне
Арановский зафиксировал неожиданную победу Эстонии над ГрециейАрановский зафиксировал неожиданную победу Эстонии над Грецией
НХЛ: Ковальчук приносит победу Кингз, Овечкин забивает, Торонто выходит на первое место в лигеНХЛ: Ковальчук приносит победу Кингз, Овечкин забивает, Торонто выходит на первое место в лиге
Последние новости
Подгружаем последние новости